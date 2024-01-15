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        Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 18:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:47
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        Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve orta-şut çalışmaları ile başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

        Gaziantep FK'nin yeni transferi Bryan Acosta, takımla ilk antrenmanına katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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