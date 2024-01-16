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        İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2023'te 7 bin 146 kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:53
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        İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2023'te 7 bin 146 kişiyi ağırladı.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı.

        Müze ve atölye, 2023'te eserleri görmeye gelen yerli ve yabancı 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, müze ve atölyeyi ziyaretçilerin beğenerek gezdiğini ifade ederek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024'te bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

        Müze ve atölyede, 564 farklı figürde heykel sergileniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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