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        Gaziantepli dağcılar şehitler için Başkonuş Yaylası'nın zirvesine Türk bayrağı astı

        Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (GADADİK) üyeleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Başkonuş Yaylası'nın 1850 metrelik zirvesine Türk bayrağı astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:51
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        Gaziantepli dağcılar şehitler için Başkonuş Yaylası'nın zirvesine Türk bayrağı astı
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        Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (GADADİK) üyeleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Başkonuş Yaylası'nın 1850 metrelik zirvesine Türk bayrağı astı.

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Başkonuş Yaylası'nda şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra 14 kilometre yürüyerek yaylanın 1850 metrelik zirvesine çıkan dağcılar, buraya Türk bayrağını astı.

        Kulüp Başkanı Başkanı Bülent Tebir, yaptığı açıklamada, şehit askerleri anmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

        Programa katılan İslahiye Huzurlu Yaylası Dernek Başkanı Haydar Dal ise kar kış demeden terörle mücadele eden asker ve polislere başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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