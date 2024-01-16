Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerden teröre tepki
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Başkanı Süleyman Yılmaz, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Başkanı Süleyman Yılmaz, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
Yılmaz, açıklamasında, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütünün cani yüzünü son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gösterdiğini söyledi.
Terör örgütünün saldırılarını lanetleyen Yılmaz, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük." dedi.
Türkiye’nin yıllardır terörle mücadele ettiğine işaret eden Yılmaz, terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.
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