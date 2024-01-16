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        Gaziantep FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:17
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        Gaziantep FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanda, maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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