Gaziantep'te terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda 328 fişek, şarjör, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirdi, 5 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.