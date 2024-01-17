Gaziantep'te sis etkili oldu
Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kenttte dün gece itibariyle oluşan ve sabaha karşı etkisini artıran sisin görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürmesi nedeniyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
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