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        Gaziantep'te sis etkili oldu

        Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:20
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        Gaziantep'te sis etkili oldu
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        Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kenttte dün gece itibariyle oluşan ve sabaha karşı etkisini artıran sisin görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürmesi nedeniyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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