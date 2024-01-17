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        Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar yapılamayacak

        Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:22
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        Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar yapılamayacak
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        Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

        Bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30’daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.

        Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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