İslahiye'de işletmelerde denetimler sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, işletmelerde fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi.

Denetim yapılan işletmelerde esnafa bilgi veren ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin masa ve işletme girişlerine konulması uyarısında bulundu.

Kararlara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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