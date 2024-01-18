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        İslahiye'de işletmelerde denetimler sürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, işletmelerde fiyat denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:00
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        İslahiye'de işletmelerde denetimler sürüyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, işletmelerde fiyat denetimlerini sürdürüyor.

        Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi.

        Denetim yapılan işletmelerde esnafa bilgi veren ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin masa ve işletme girişlerine konulması uyarısında bulundu.

        Kararlara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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