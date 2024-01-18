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        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölet'inde, her yıl periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:22
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        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölet'inde, her yıl periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

        Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP), Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları gerçekleştirildi.

        2024 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

        Gaziantep DKMP Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.

        Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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