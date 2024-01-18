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        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:44
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        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye görevi esnasında H.İ. ve A.O'yu tren raylarının bağlantı malzemesini çalmaya çalışırken yakaladı.

        Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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