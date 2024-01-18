Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Rakow'un formasını giyen Romanya Milli Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Deian Sorescu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Rumen futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Deian Sorescu'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
        Gaziantep'te bir kişi karısını tabancayla öldürdü
        Gaziantep'te bir kişi karısını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı eşini öldürdü; yanlışlıkla vurduğunu iddia etti
        Tartıştığı eşini öldürdü; yanlışlıkla vurduğunu iddia etti
        Gaziantep'te depremlerde sahibini kaybeden hayvanlar klasik müzikle terapi...
        Gaziantep'te depremlerde sahibini kaybeden hayvanlar klasik müzikle terapi...