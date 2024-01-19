Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2023'te 1 milyar 610 milyon 304 bin dolarlık ihracata imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2023'te 1 milyar 610 milyon 304 bin dolarlık ihracata imza attı.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kuru meyve ve mamulleri sektörü geçen yıl 158 ülke ve serbest bölgeye 483 bin 217 ton ürün gönderdi.

        Sektör, bu ihracat karşılığında 1 milyar 610 milyon 304 bin dolar gelir elde etti.

        En fazla geliri 465 milyon 257 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden elde eden sektör, kuru kayısıdan 405 milyon 486 bin dolar, kuru incirden de 271 milyon 141 bin dolar kazanç sağladı.

        En yüksek satış 221 milyon 70 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 150 milyon 463 bin dolarla İngiltere, 132 milyon 351 bin dolarla ABD takip etti.

        Birlikler bazında en fazla ihracatı 959 milyon 699 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 299 milyon 955 bin dolarla GAİB üyesi firmalar yaptı.

        GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye'nin kuru meyve ve mamullerinin dünyanın birçok yerinde sofralarda yer aldığını belirtti.

        Sektör ihracatının yükseldiğini dile getiren Çıkmaz, şunları kaydetti:

        "Sektörümüz, 2022'deki 1 milyar 568 milyon 539 bin dolarlık ihracatını, 2023'te 1 milyar 610 milyon 304 bin dolara ulaştırdı. Bu durum, ürünlerimize olan talebin arttığını gösteriyor. Biz de üreticiler olarak ihracatta, ürünlerimizin kalitesiyle lezzetini tanıtmak için çalışıyoruz. İnşallah ihracatımız da gelirimiz de daha da artacak. Ürünlerimize olan talep bizi mutlu ediyor. Bu talep, ürünlerimizdeki aroma ve lezzetten kaynaklanıyor. Ürünlerimizi en çok Avrupa'ya gönderiyoruz. Avrupa bizim en önemli pazarımız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Gaziantep'ten takip edildi
        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Gaziantep'ten takip edildi
        Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti
        Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti
        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı