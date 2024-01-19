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        Gaziantep FK'de 2 oyuncuyla yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan ve Naoufel Khacef ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:04
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        Gaziantep FK'de 2 oyuncuyla yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan ve Naoufel Khacef ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Naoufel Khacef ve Oğulcan Çağlayan ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Naoufel Khacef ve Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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