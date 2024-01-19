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        İslahiye'de 88 umre yolcusu dualarla uğurlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 88 umre yolcusu için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:46
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        İslahiye'de 88 umre yolcusu dualarla uğurlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 88 umre yolcusu için uğurlama töreni düzenlendi.

        Demokrasi Meydanında umre yolcuları için düzenlenen törende Vaiz Aydın Bahça tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

        İslahiye Müftülüğü ilahi grubunun dinletisi ardından konuşan ilçe Müftüsü Hasan Kiraz, umrenin fazileti hakkındaki bilgiler aktardı.

        Belediye Başkanı Kemal Vural da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenler için rahmet dileyerek, umre yolcularına iyi yolculuklar diledi.

        Müftü Kiraz ve Başkan Vural'ın umre yolcularına yaptığı gül takdiminin ardından 88 kişi dualarla uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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