İslahiye'de 88 umre yolcusu dualarla uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 88 umre yolcusu için uğurlama töreni düzenlendi.

Demokrasi Meydanında umre yolcuları için düzenlenen törende Vaiz Aydın Bahça tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

İslahiye Müftülüğü ilahi grubunun dinletisi ardından konuşan ilçe Müftüsü Hasan Kiraz, umrenin fazileti hakkındaki bilgiler aktardı.

Belediye Başkanı Kemal Vural da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenler için rahmet dileyerek, umre yolcularına iyi yolculuklar diledi.

Müftü Kiraz ve Başkan Vural'ın umre yolcularına yaptığı gül takdiminin ardından 88 kişi dualarla uğurlandı.

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