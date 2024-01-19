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        İslahiye'nin "asırlık çınarı" Ayşe Nine 105 yaşında hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ayşe Çeliker, 105 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:58
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        İslahiye'nin "asırlık çınarı" Ayşe Nine 105 yaşında hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ayşe Çeliker, 105 yaşında vefat etti.

        İslahiye Belediyesince 50 yaşlı insan ve terör gazilerinin hikayelerini konu alan "Uygarlıkların Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" adlı eserde yer alan Ayşe Çeliker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        7 çocuk ve 24 torun sahibi Ayşe Nine, Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Çeliker'in çocukları, yakınları ve Belediye Başkanı Kemal Vural katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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