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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:23
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, orta-şut çalışması ve çift kale maçla son buldu. Antrenmana yeni transfer Deian Sorescu da katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bugün kara yoluyla Sivas'a giderek karşılaşmanın hazırlıklarını burada sürdürecek.

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