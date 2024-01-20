Gaziantep FK, yarın Sivasspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.
Ligde topladığı 21 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel ile sarı kart cezalısı Markovic, maçta forma giyemeyecek.
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