Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarına başladı

        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Fatma Şahin, Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek seçim çalışmasına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Fatma Şahin, Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek seçim çalışmasına başladı.

        Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İl Başkanı Murat Çetin ve diğer partililerle Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti, anıta karanfil bırakarak dua etti.

        Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti.

        Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda 6 bin 317 şehit verdiğini ve bunun için kentin şehitler ve gaziler diyarı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Rabb'im bu milletimize hizmet etme yolculuğumuzu muzaffer kılsın. Bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir çok kıymetli bir şehir. Bu şehir 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki' dediği çok özel bir şehir. Kahramanlık örneğini bütün herkese göstermiş bir şehir. Bu emanetin sahipleri olarak bastığımız toprağın ne olduğunu biliyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu topraklar bizim gözümüzün nuru başımızın tacıdır. Milletimizin bize olan güveninin ne kadar muktedir olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Onların taleplerini ve isteklerini yapmak için gece gündüz çalışan bir ekibiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zafer Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Pamuk ol...
        Zafer Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Pamuk ol...
        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama
        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama
        Gaziantep FK, yarın Sivasspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, yarın Sivasspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin, kentte coşkuyla...
        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin, kentte coşkuyla...
        Gaziantep'te, başkanlığa 3'üncü kez aday gösterilen Şahin'e coşkulu karşıla...
        Gaziantep'te, başkanlığa 3'üncü kez aday gösterilen Şahin'e coşkulu karşıla...