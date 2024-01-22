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        Gaziantep FK, kaleci Halil Bağcı'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Halil Bağcı'yı renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:07
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        Gaziantep FK, kaleci Halil Bağcı'yı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Halil Bağcı’yı renklerine kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak HJK Helsinki forması giyen 20 yaşındaki kaleci Halil Bağcı ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Gaziantep doğumlu kaleci Bağcı'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Halil Bağcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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