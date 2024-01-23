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        Gaziantep FK, yarın Konyaspor'u ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:41
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        Gaziantep FK, yarın Konyaspor'u ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Ligde 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 24 gol attı, kalesinde ise 32 gole engel olamadı.

        Topladığı 22 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor'u yenip alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

        Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel ile sarı kart cezalıları Maxim ve Dragus bu maçta forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek ve Jevtovic bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        - Son 9 maçta 1 galibiyet alabildi

        Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

        Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, böylelikle son 9 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabildi.

        - Konyaspor ile 10. karşılaşma

        Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Konya temsilcisi ile toplamda 9 maçta karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 4'ünü Gaziantep FK, 3'ünü Konyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlik sonuçlandı.

        Ligde oynanan son 2 karşılaşmayı ise Konyaspor 3-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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