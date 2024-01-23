Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen, plaket takdim etti

        İslahiyet Ticarek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, "Uygarlıkların Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" kitabını hazırlayanlara plaket taktim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen, plaket takdim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İslahiyet Ticarek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, "Uygarlıkların Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" kitabını hazırlayanlara plaket taktim edildi.

        İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, İslahiye Belediyesi ve İslahiye Ticaret Odasının destekleriyle hazırlanan 50 yaşlı insan ve terör gazilerinin hikayelerini konu alan "Uygarlıkların Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" adlı eseri hazırlayan Türkçe öğretmeni Hakan Yıldırım, Vedat Erikli ile Gazeteciler Zekeriye Şimşek ve Kadir Çelik'i makamında kabul ederek plaket taktim etti.

        Türkmen, Kültür Bakanlığınca telifli eser olarak basılan kitabın oluşturulmasında katkı sunanlara teşekkür ederek, İslahiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve bir sonraki nesle aktarılması konusunda önemli bir eser hazırlandığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te denetlenen 24 bin 469 iş yerine ihtar ve idari yaptırım uygula...
        Gaziantep'te denetlenen 24 bin 469 iş yerine ihtar ve idari yaptırım uygula...
        Gaziantep'te basketbol yetenek yarışması yapıldı
        Gaziantep'te basketbol yetenek yarışması yapıldı
        Gaziantep'te işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı öldü
        Gaziantep'te işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı öldü
        Gaziantep'te, 15 yavru köpek ağzı bağlanan çuvallara koyulup terk edildi
        Gaziantep'te, 15 yavru köpek ağzı bağlanan çuvallara koyulup terk edildi
        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Demir, üniversitedeki gelişmeleri anlattı
        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Demir, üniversitedeki gelişmeleri anlattı
        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü
        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü