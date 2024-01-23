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        Çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu koruma altına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu, İslahiye Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:34
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        Çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu koruma altına alındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu, İslahiye Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son 3 günde çuvallara konularak ilçe kırsalına bırakılan 15 köpek yavrusunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

        İslahiye Belediyesi ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak barınağa götürerek koruma altına aldı.

        Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, köpek yavrularını bulduklarında acıkmış ve bitkin halde olduklarını belirterek, "Yavru köpekleri bulmasaydık hepsi çuval içerisinde öleceklerdi." dedi.

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