Gaziantep'te geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 1792 şüpheli tutuklandı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1792'sinin tutuklandığı duyuruldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1792'sinin tutuklandığı duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 2023'te düzenlenen operasyonlarda bir ton 549 kilo 313 gram esrar, 646 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu, 162 kilo 668 gram eroin, 142 kilo 536 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 450 gram kokain, 268 bin 272 uyuşturucu hap, 1672 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 bin 700 şüpheliden 1792'sinin de tutuklandığı kaydedildi.