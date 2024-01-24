Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 1792 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1792'sinin tutuklandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 1792 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1792'sinin tutuklandığı duyuruldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 2023'te düzenlenen operasyonlarda bir ton 549 kilo 313 gram esrar, 646 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu, 162 kilo 668 gram eroin, 142 kilo 536 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 450 gram kokain, 268 bin 272 uyuşturucu hap, 1672 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 13 bin 700 şüpheliden 1792'sinin de tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!

        Benzer Haberler

        İlk iş gününde, 7'nci katta, yük asansöründen düşüp öldü (2)- Yeniden
        İlk iş gününde, 7'nci katta, yük asansöründen düşüp öldü (2)- Yeniden
        İlk iş gününde, 7'nci kattan yük asansöründen düşüp öldü
        İlk iş gününde, 7'nci kattan yük asansöründen düşüp öldü
        Gaziantep'te Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı
        Gaziantep'te Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı
        Çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu koruma altına alındı
        Çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu koruma altına alındı
        Gaziantep'te ilk iş gününde yük asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te ilk iş gününde yük asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti
        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü (2)
        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü (2)