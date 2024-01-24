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        Porselen ustası anne kız geleneksel tasarımlarla kahve fincanı üretiyor

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te küçük yaşlarda porselen üretimine merak salan Zehra Kocabaş, kızıyla geleneksel Türk motif ve süslemelerini kullanarak kahve fincanı üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:57
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        Porselen ustası anne kız geleneksel tasarımlarla kahve fincanı üretiyor
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te küçük yaşlarda porselen üretimine merak salan Zehra Kocabaş, kızıyla geleneksel Türk motif ve süslemelerini kullanarak kahve fincanı üretiyor.

        Küçük yaşlarda oyun için çamurdan fincan ve bardak yapan Zehra Kocabaş, 2021'de porselen kursuna yazılmaya karar verdi. Aldığı çeşitli eğitimler sonrasında 2022'de kendi işletmesini kuran Kocabaş, geleneksel motif ve süslemelerle kendi tasarımlarını birleştirerek fincan ve süs eşyaları üretmeye başladı.

        Kızı Sena Kocabaş ile çalışmaya başlayarak üretim ağını genişleten Kocabaş, ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.

        Anne ve kız, sosyal medyada talep geleneksel Türk motif ve süslemeli fincanları, yurt içinin yanı sıra başta Almanya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeye de gönderiyor.

        Zehra Kocabaş, AA muhabirine, küçük yaşlarda çamurdan birçok oyuncak yaptığını şimdi ise porselen fincan ürettiğini söyledi.

        - "Bir fincanın yapılması 20 gün sürüyor"

        Fincan yapımının uzun sürede tamamlandığını belirten Kocabaş, şöyle konuştu:

        "Porselen bir fincanın yapılması 20 gün sürüyor. Emek, işçilik, zarafet, incelik isteyen bir iş ama severek yapınca bu zorluklar görünmüyor. Kurs sürecimde birçok ders aldım. Atölye açma kararı aldım eşimin çok desteği oldu. Döküm aşamasıyla başlayıp kalıplara döküyorum. Fırına koyup pişirdikten sonra zımparalama yapılıyor. Daha sonra boyama işleri yapılıyor."

        - "Hepsi birbirinden farklı"

        Kocabaş, tasarımlarını geleneksel motiflerle süslediğini anlatarak, kızıyla beraber çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Modern kültürü yansıtmaktan keyif almadığına işaret eden Kocabaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Antika modellerden esinleniyorum. Kendi fikirlerimi de koyuyorum ve farklı oluyor. Fincanlar genç kızların çeyizlerini de süslüyor. Bu duygulara dokunmak beni mutlu ediyor. Bunların özel günlerde kullanılması beni mutlu ediyor. Kahvenin 40 yıl hatırının olduğu yerde benim de dokunuşum var. Fincanlarımın her biri özel. Aynı görünüyor ama hepsi birbirinden farklı. Bir tanesinden yapmaya kalksam aynısını yapamıyorum mutlaka farklı bir noktası var."

        - "Almanya ve Yunanistan'a birçok siparişimiz oldu"

        Sena Kocabaş da derslerinden arta kalan zamanlarda annesine yardım ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Her fırını bir sürpriz olarak açıyoruz. Fincanlar çatlayıp kırılabiliyor. Sosyal medya ile ben ilgileniyorum. Yurt içi ve dışından siparişlerimiz oluyor. Almanya ve Yunanistan'a birçok siparişimiz oldu. Yurt dışındaki Türkler ilgi gösteriyor. Buradaki geleneği orada yaşatmak gerçekten gurur verici. Bir kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olması meslek sahibi olması gurur verici."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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