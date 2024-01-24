Stat:Kalyon

Hakemler:Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Mirza Cihan, Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric, Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Moreno

Goller: Dk. 31 Metehan Mert​​​​​​​ (Kendi kalesine) (Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

GAZİANTEP

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