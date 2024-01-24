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        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, "1 puan bizim için kötü değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:11
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        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, "1 puan bizim için kötü değil." dedi.

        Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce söylediği gibi hem Gaziantep hem de kendileri için çok kritik bir maç olduğunu söyledi.

        Gaziantep FK'nin güçlü yönlerini bildiklerini aynı zamanda zaaflarını analiz ettiklerini ifade eden Ömerovic, şöyle konuştu:

        "Özellikle ikinci devre kendi oyunumuzu gerçekleştirebildik diyebilirim. Aynı zamanda ikinci devre sanki daha galibiyete yakın bir takım olduk. Soner'in son pozisyonu gol olsaydı zaten maç 2-1 bitecekti ama futbolda bu da var. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk 11'de başlayanlar, sonra oyuna girenler, kulübede oturanlar. Çünkü takım ruhu olmazsa bu şekildeki mücadele, inanç inanın ki hiçbir zaman olmayacaktı. Onun için 1 puan bizim için kötü değil. Tabii ki üç puan kazanmak istedik. Ancak sonraki maç benim için yine bir final maçı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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