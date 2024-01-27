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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:46
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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve 5’e 2 uygulamalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla son buldu.

        Yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

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