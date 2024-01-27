Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5’e 2 uygulamalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla son buldu.

Yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

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