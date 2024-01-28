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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:01
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

        RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Ligde 22 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 25 gol attı, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

        Kırmızı-siyahlılar, topladığı 23 puanla 16. sırada yer aldı.

        - Son 10 maçta 1 galibiyet alabildi

        Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, son 5 mücadelesinde ise sahadan 4 beraberlik, bir yenilgiyle ayrıldı.

        - Gaziantep FK'nin gol umudu Dragus olacak

        Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus'un ligde 8 golü bulunuyor.

        Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Marius Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

        Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 karşılaşmada sadece bir yenilgi (Trabzonspor) yaşadı.

        - Gaziantep FK'de 5 oyuncu yok

        Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Gradel ile sarı kart cezalıları Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, bu maçta forma giyemeyecek.

        Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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