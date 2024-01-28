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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:22
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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

        Galeri
        Galeri

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