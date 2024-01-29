GAÜN'de "Genç Tasarımcılar" yarışması düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "Genç Tasarımcılar" yarışması yapıldı.

Yeni girişimciler ve genç tasarımcılar bulmak amacıyla düzenlenen yarışmada, 21 tasarımcı bir araya geldi.

Yarışmaya katılanların tasarımlar ise jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nur İncetahtacı, gençlerin tasarım konusunda gelişmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

İncetahtacı, bu tür yarışmaların önemli olduğunu aktararak, "Biz gençlerdeki bu yaratıcı gücün farkındayız. Gençlere hayalleri için imkan ve altyapı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.