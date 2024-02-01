Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2. Organize Sanayi Bölgesi 83230'ncu Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.

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