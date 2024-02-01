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        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:52
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        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        2. Organize Sanayi Bölgesi 83230'ncu Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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