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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:13
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

        Ligde 23 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 26 gol attı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

        Topladığı 23 puanla küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'u yenip üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

        - Gaziantep FK'de 4 oyuncu yok

        Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımında bulunan Gradel ile sarı kart cezalısı Jevtovic bu maçta forma giyemeyecek.

        Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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