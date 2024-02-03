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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:51
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic, Nkoulou, Dragus

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Morte

        Gol: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

        Sarı Kartlar: Dk.24 Cardoso (Mondihome Kayserispor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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