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        Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 kalan Mondihome Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hari Vukas, "1 puan aldık. 1 puandan çok memnun olduk mu? 'Tam' diyemem. Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:15 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:15
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        Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 kalan Mondihome Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hari Vukas, "1 puan aldık. 1 puandan çok memnun olduk mu? 'Tam' diyemem. Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

        Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, netice olarak bugün Gaziantep FK maçını beraberlikle kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda ikinci ve üçüncü golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. Ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibimizin uzun top oynayacağını ve bu uzun topların neticesinde ikinci topları toplayıp hücum etmeye çalıştığını biliyorduk. Ne yazık ki şansız bir şekilde uzun top sonrası hiçbir şey yokken ortada bir gol yedik. 1-1'e razı olmak zorunda kaldık. Ama genel olarak takımın göstermiş olduğu mücadele, bundan sonraki maçlar için bizi umutlandırıyor. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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