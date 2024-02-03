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        Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında, Kayserispor Mondihome ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumucida, ikinci yarıda pozisyonlara girdiklerini ancak gol atamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:18
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        Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında, Kayserispor Mondihome ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumucida, ikinci yarıda pozisyonlara girdiklerini ancak gol atamadıklarını söyledi.

        Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada oyuncularını sahada gösterdikleri duruştan dolayı tebrik ettiğini belirterek, çok istediklerini ancak galip gelmeyi beceremediklerini kaydetti.

        Beraberliğin normal bir sonuç olduğunu ifade eden Sumudica, şunları söyledi:

        "İlk yarı bizim de onların da kusurları vardı. Nita'nın inanılmaz bir kurtarışı vardı. İkinci yarıda pozisyonlara girdik ama gol atamadık maalesef. Önümüzde 14 maçımız var ligde kalmak istiyorsak İstanbul maçını kazanmamız gerekiyor. Kolay olmadığını biliyorum ama oraya gidip mücadele edeceğiz, savaşacağız, kazanmamız gerekiyor. 1 puan önemli ama 3 puan almamız lazım."

        Hakemleri eleştiren Sumudica, "Hakemleri çok anlamıyorum, ilk yarı onların kalecisini hızlı oynaması için uyardı bir kere. Kaleci oyunu yavaşlatmaya devam etti ama herhangi bir karta başvurmadı. Mesela ben hafiften çizginin dışına çıktığım zaman hemen hakemler kırmızı kartına başvurabiliyor ya da bugün olduğu gibi zamanı gösterdiğimde hemen sarı kartına başvurdular. O yüzden ceza almamak için ne söylemem, ne yapmam gerektiğini bazen bilmiyorum." dedi.

        Takımda eksikliklerin olduğunu aktaran Sumudica, "Tuhaf olan şey sanki her şey bize karşıymış gibi bu aralar. Her maç bir şeyler oluyor, tam kadro olamıyoruz bir türlü." ifadelerini kullandı.

        Sumudica, kupadaki Fenerbahçe maçı ile de değerlendirme yaparak, "Takımımızda çok eksiklerimiz var. Bazen ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elimizde çok kısıtlı bir kadro var. Fenerbahçe maçında da bazı değişikler yapabiliriz. Fenerbahçe ligde farklı, kupada farklı kadrolarla oynayabiliyor. O nedenle bizim için zor bir maç olacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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