Gaziantep FK galibiyeti unuttu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek alan Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.
Dün sahasında Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Gaziantep FK, topladığı 24 puanla düşme hattında bulunuyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 27 kez havalandırırken kalesinde ise 36 gole engel olamadı.
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