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        Gaziantep FK galibiyeti unuttu

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:24
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        Gaziantep FK galibiyeti unuttu
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Süper Lig'de son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek alan Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.

        Dün sahasında Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Gaziantep FK, topladığı 24 puanla düşme hattında bulunuyor.

        Kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 27 kez havalandırırken kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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