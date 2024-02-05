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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhalefetin hüsrana uğrayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:48
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhalefetin hüsrana uğrayacağını söyledi.

        Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

        Genel seçimde CHP'nin Gelecek, Saadet ve Deva partilerine 39 milletvekili verdiğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:

        "80'den fazla verdi ama 39'u seçildi. Sonra ayrıldılar, 20 kişi grup kurdu. Sonra bir Sayın Milletvekili vefat etti, grup düştü. Bunun üzerine CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdu. CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi, Saadet Partisinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı oldu. İlk açıklaması 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir' oldu. Siz Kızılay mısınız, çeksenize milletvekilini, düşsün grupları. Neden çekmiyorsunuz? Siz nasıl bir ilişki içindesiniz, size bu siyaseti kim öğretti, niye kendinize işkence yaptırıyorsunuz? Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek hem yedek milletvekili vereceksiniz. Ben dünyanın hiçbir yerinden böyle siyaset görmedim. Bu siyaseti, bu kadar düşük düzeyde ilk kez görüyorum. 40 yıldır siyasetçiyim, bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik görmedim. Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak. Gördüklerimi söylüyorum, o kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum."

        Partisinin ittifakta yer almayacağını bildiren İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Onlarla anlaşamadık. Ben onlara 'siyasette ilke' dedim, onlar ilçe istediğimi söyledi. İşin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz." diye konuştu.

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