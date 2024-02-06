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        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'te 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:39
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        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sisin etkili olduğu Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde aynı yöne giden 3 tır ile 1 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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