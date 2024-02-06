Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sisin etkili olduğu Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde aynı yöne giden 3 tır ile 1 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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