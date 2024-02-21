Gaziantep'te 14. "GAPTARIM" başladı

Gaziantep'te "14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" düzenlenen törenle açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılan fuarda 270'e yakın firma yer aldı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, açılıştaki konuşmasında, fuarın güzel geçeceğine inandığını belirtti.

Tarım ve gıdanın her geçen gün kendi varlığını hissettiren bir olgu olarak insanoğlunun önünde bulunduğunu ifade eden Ünverdi, şöyle konuştu:

"Bu anlamda dünyayı doyuran Gaziantep'tir. Çok büyük tarımsal arazilerimiz olmayabilir ama gıda teknolojileri ve üretim burada. Bu anlamda da ihracatımızla her geçen gün büyüyen bir Gaziantep var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Aslında gıdada da kendi kendine yetebilen ülkeler bu konuda çok şanslı. Gaziantep'te yapılan ihracatta tekstil birinci sıradayken gıda birinci sıraya yükseldi. Her geçen gün arttırıyoruz ve gıdayla beraber, gıdaya bağlı ambalaj sektörümüz de büyüyen bir sektör halini aldı. O nedenle bu fuar çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise ürünlerin yeni alıcılarla buluşmasını, teknik ekipman ve makina konusunda yeniliklerin üreticilere tanıtılmasını ve üreticilerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesini amaçlayan bu tür organizasyonların her geçen gün daha da kapsamlı bir şekilde büyümesini hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ile diğer protokol üyeleri, kurdele kesilmesinin ardından stantları gezdi.

Tarım makineleri, traktör, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üreticileri ile dron, solar enerji, yem, fidancılık, tohum, gübre ve yöresel ürünler gibi ürün gruplarının yer aldığı fuar, 24 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.