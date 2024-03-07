Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 5 akaryakıt varili, akaryakıt aktarma pompası ile 15 metre hortum ele geçirdi, A.Y. ile M.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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