Gaziantep'te kumar operasyonunda 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Şüphelilere idari para cezası kesilirken işletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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