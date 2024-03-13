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        Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye 180 bin lira para cezası

        Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:43
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        Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye 180 bin lira para cezası
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        Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde, yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Çiftlikteki aramada, 11 Hint horozu, 11 canlı hayvan taşıma çantası ve horoz dövüştürmek için yapılan 2 ring bulundu.

        Horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesilirken, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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