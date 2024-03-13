Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye 180 bin lira para cezası

Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde, yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Çiftlikteki aramada, 11 Hint horozu, 11 canlı hayvan taşıma çantası ve horoz dövüştürmek için yapılan 2 ring bulundu.

Horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesilirken, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.