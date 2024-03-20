Gaziantep'te "Kalkan" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Öte yandan 339 yabancı uyrukluya, yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 2 milyon 178 bin lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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