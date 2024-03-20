Gaziantep'te "Kalkan" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik "Kalkan" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik "Kalkan" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenleri farklı kentlere götürmeye çalışan A.E, M.E. ile Ö.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 339 yabancı uyrukluya, yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 2 milyon 178 bin lira ceza kesildi.
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