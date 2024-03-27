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        Gaziantep'teki görme engelliler memurluk için sınava hazırlanıyor

        Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezinde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursundaki 12 engelli, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:32
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        Gaziantep'teki görme engelliler memurluk için sınava hazırlanıyor
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        Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezinde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursundaki 12 engelli, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli personel alımları için 4 yılda bir gerçekleşen EKPSS sınavını kazanmak için kursta eğitime başlayan görme engelli öğrenciler, haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alıyor.

        Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 12 kursiyer, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmak istiyor.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, AA muhabirine, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının son derece önemli olduğuna inandığını söyledi.

        Bu kapsamda 4 yılda bir düzenlenen kursa katılımı artırmak, fırsat eşitliği sunmak amacıyla kursu başlattıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz görme engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayata hazır hale getirmek. 7'den 70'e tüm yaş gruplarına eğitim veren bir kurumuz. Kursumuz görme engelli vatandaşlarımıza yönelik EKPSS kursu veriyor. 12 öğrencinin katılım sağladığı kursumuzda 4 eğitmen yer alıyor. Tek dileğim onları topluma ve hayallerindeki mesleklerine hazır hale getirmek."

        Kursta eğitim gören Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bölümü son sınıf öğrencisi Semiya Boz da müzik öğretmeni olmak istediğini söyledi.

        Müzik öğretmenliğinin çocukluk hayali olduğunu anlatan Boz, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak istiyorum. Bunun için kursa başladım. Bizlerin öncelikli amacı, erişilebilir bir eğitim sunulmasıydı. Bu kurs ise bu anlamda önemli bir boşluğu giderdi. Öğretmen olduktan sonra öncelikle görme engellilere yönelik erişilebilir eğitimler vermek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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