Gaziantep'teki görme engelliler memurluk için sınava hazırlanıyor

Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezinde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursundaki 12 engelli, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli personel alımları için 4 yılda bir gerçekleşen EKPSS sınavını kazanmak için kursta eğitime başlayan görme engelli öğrenciler, haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alıyor.

Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 12 kursiyer, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmak istiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, AA muhabirine, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının son derece önemli olduğuna inandığını söyledi. Bu kapsamda 4 yılda bir düzenlenen kursa katılımı artırmak, fırsat eşitliği sunmak amacıyla kursu başlattıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu: "Hedefimiz görme engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayata hazır hale getirmek. 7'den 70'e tüm yaş gruplarına eğitim veren bir kurumuz. Kursumuz görme engelli vatandaşlarımıza yönelik EKPSS kursu veriyor. 12 öğrencinin katılım sağladığı kursumuzda 4 eğitmen yer alıyor. Tek dileğim onları topluma ve hayallerindeki mesleklerine hazır hale getirmek."