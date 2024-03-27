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        GAÜN'de "Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:45
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        GAÜN'de "Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı" yapıldı
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        GAZİANTEP(AA- Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı" düzenlendi.

        GAÜN Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünce hazırlanan ve Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştaya farklı bölümlerden öğrenciler katıldı.

        Çalıştayda, Öğretim Görevlisi Derya Özçalışkan tarafından kalite anlayışı KİDR raporu hakkın bilgilendirme yapıldı.

        Öğrenciler de eğitim kalitesi, fiziki olanaklar, sosyal etkinlikler ve akademik destek gibi konularda görüşlerini bildirdi.

        Çalıştayda konuşan Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilerin görüşlerinin önemli olduğunu söyledi.

        Çalıştayın üniversiteye de katkısı olacağına inandığını aktaran Özaydın, "Öğrencilerimizin görüşleri bizim için son derece kıymetlidir ve bu görüşler doğrultusunda daha iyi bir üniversite ortamı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise öğrencilerin çalıştayda görev almasının önemli olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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