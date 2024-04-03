İslahiye Kaymakamı Soylu, kütüphanede en çok kitap okuyanlara plaket verdi

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu kütüphanede en çok kitap okuyanlara plaket takdim etti.

İslahiye Kaymakamı Soylu, daha önce cezaevi olarak kullanılan Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

16 bin 500 üyenin bulunduğu kütüphanede öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Soylu daha sonra Kütüphane Müdürü Dilek Yalçınkaya'dan bilgi aldı.

Soylu daha sonra kütüphanede en çok kitap okuyan üç kişiye plaket takdim etti.