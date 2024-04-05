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        Gaziantep'te çift katlı yol yapılacak

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni dönemde çift katlı yol yapacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:55
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        Gaziantep'te çift katlı yol yapılacak
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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni dönemde çift katlı yol yapacağını belirtti.

        Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada dördüncü dönem için mazbatasını aldıklarını ve yeni dönem için göreve başladıklarını kaydetti.

        Seçim süresince yeni dönem için proje açıklamadığını hatırlatan Tahmazoğlu, şunları aktardı:

        "Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Sizlerde bize inanıp güvenip yüzde 55'in üzerinde bir oy oranı ile bizleri yeniden seçtiniz. Mazbatamı aldığım ilk günümde ilk projemi de açıklamak istedim. Şehrimizin trafik sorununu çözmek adına, daha önce hiç olmayan bir tünel yapıp vatandaşımızın hizmetine açmıştık. Şimdi yine Gaziantep'te hiç olmayan çift katlı yol projemizi vatandaşlarımızla paylaşmak istedim. Trafikte en çok tıkanan Doğumevi Kavşağını, Düztepe'den 15 Temmuz Demokrasi Meydanına doğru aşağı inerken Boğaziçi Bulvarı Kavşağı ve Doğumevi Kavşağı'na takılmadan direkt transit bir şekilde Hürriyet Caddesi'ne gidebilmeniz için üstten bir yol yapıyoruz. Böylelikle trafiğe yeni bir soluk ve rahatlama kazandırmış olacağız. Projemiz Gazişehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

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