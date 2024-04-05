İslahiye'de lise öğrencileri kuş gözlemi yaptı

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

DKMP İslahiye Şefliği ekiplerince Opet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi.

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