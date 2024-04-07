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        Gaziantep'te tır kazaya müdahale eden ekibin aracına çarptı, 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 01:42 Güncelleme: 07.04.2024 - 01:42
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        Gaziantep'te tır kazaya müdahale eden ekibin aracına çarptı, 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı.

        TAG Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden 72 ABH 459 ile 33 CML 19 plakalı tırlar çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı 73 AAR 704 plakalı tır, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.

        Kazada yaralanan 3 trafik polisi ile 33 CML 19 plakalı tırdaki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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